Amerikansk erhvervmand bliver landets udenrigsminister

Tirsdag 13. december 2016 kl. 17:48Den nye amerikanske præsident Donald Trump fortsætter med at tænke og handle anderledes og fornyende. I dag har han meddelt, at den amerikanske erhvervmand Rex Wayne Tillerson (64 år) bliver landets udenrigsminister. Efter sigende med gode forbindelser til stormagten Rusland.Rex Tillerson er uddannet ingeniør og businessman om en hals. Han er i dag formand og topchef for olie- og gaskæmpen Exxon Mobil Corporation.