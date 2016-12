Både bolden og pengene triller i Lyngby Boldklub

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 13. december 2016 kl. 15:03Fodbold er blevet lige så meget penge som boldspil. Begge dele triller i københavner klubben Lyngby Boldklub. Der dels har placeret sig i toppen af superligaen og dels får nye ejere nu. Ja, det er da helt mærkeligt, at en fodboldklub kan sælges, men sådan er det blevet med klubberne som aktieselskaber.Lyngby Boldklubs aktionærer er netop blevet opfordret til at sælge deres aktier til kurs 125. Et attraktivt tilbud, lyder det fra bestyrelsen. På torsdag er der frist for at sige ja tak eller nej til at sælge.