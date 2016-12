Slut med nytårknald i Sverige

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 13. december 2016 kl. 09:02Den tyske byggemarked-kæde Bauhaus har besluttet ikke at sælge nytår-fyrværkeri i Sverige. En beslutning, der begrundes i hensynet til dyr og for at reducere risikoen for ulykker. Kæden siger dermed nej til en betydelig million-omsætning.Der er ingen meldinger om, hvorledes Bauhaus-kæden i Danmark (med 16 butikker) forholder sig til den svenske beslutning.