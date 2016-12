Falster Bilsyn udvider med ny afdeling i Vordingborg

Mandag 12. december 2016 kl. 21:30Det var en nyskabelse i “de fede tider”, da Flemming Barfoed for 10 år siden slog dørene op til sin virksomhed Falster Bilsyn i Stubbekøbing. Han smøgede ærmerne op - og har nu fået opbygget en virksomhed med et renommé, så kunderne i dag kommer langvejs fra. På Sydsjælland har han derfor set et marked for en nye afdeling Bilsyn4760.dk i Vordingborg.Den nye bilsyn-virksomhed i Vordingborg har adresse på Hovedakslen 1 i området hvor en del af byens bilfirmaer er beliggende. Dørene slås op mandag den 2. januar, og klar til at betjene kunderne er en nyansat, erfaren synsmand. Nemlig 55-årige Kim Verner Nielsen, der har 10 års erfaring fra SBI/Applus i Vordingborg.De seneste måneder har Kim og Flemming arbejdet sammen i synshallen på Falster, så man er klar til at servicere kunderne på identisk professionel måde.Den nye bilsyn afdeling har egen website www.bilsyn4760.dk med de samme faciliteter, som moderfirmaet i Stubbekøbing.