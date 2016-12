Ny generalsekretær i FN er klar til udfordringerne

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 12. december 2016 kl. 20:43Der er nu gjort klar til skiftedag i FN, hvor Portugals tidligere premierminister Antonio Guterres (67 år) til nytår overtager posten som generalsekretær efter Ban Ki-moon. Guterres har i dag aflagt den formelle ed over for FNs generalforsamling og er klar til udfordringerne.Antonio Guterres var Portugals premierminister 1995-2002. I 2005 blev han FNs flygtninge højkommissær.Han træder til i en tid, hvor verden ingensinde tidligere har stået overfor så kæmpe udfordringer. Men han har til gengæld 100% støtte fra FNs medlemslande til at tage kampen op over for nød, elendighed, sygdom og krig.