Ung mand mast ihjel under togvogn i Høje-Tåstrup

Mandag 12. december 2016 kl. 17:42En 19-årig mand, der arbejdede på stationen i Høje-Tåstrup vest for København, blev i eftermiddag dræbt. Han blev mast ihjel under en togvogn, da 2 vogne fra et langt godstog blev afsporet og væltede. Den unge mand blev dræbt på stedet ved den tragiske ulykke.De voldsomme begivenheder udspillede sig i forbindelse med, at man øvede sig i at rangere det 400 meter lange godstog.Der har siden ulykken været mange aflysninger og store forsinkelser, og de vil fortsætte frem til i morgen middag. Blandt aflysningerne var myldretid-togene til Nykøbing F og Kalundborg.