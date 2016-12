Regionrådets formand i region Sjælland siger stop

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 12. december 2016 kl. 10:52Formand for regionrådet i region Sjælland Jens Stenbæk stopper, når valgperioden udløber med 2017. Den 57-årige politiker har meddelt Venstre, at han ikke genopstiller. Det er et konsekvent farvel efter næsten 20 år som politiker med start i en lille vestsjællandsk kommune.Venstre har allerede planlagt, at den yngre Jacob Jensen, som i 12 år har været medlem af Folketinget og er bosiddende ved Holbæk, skal opstilles som partiets formandkandidat til regionvalget næste år.