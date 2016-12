Sydamerikansk krise topper

Mandag 12. december 2016 kl. 06:21Hele dette år har sydamerikanske Venezuela bevæget sig ind i en stadig stærkere økonomisk og politisk krise. Den topper nu og kan ende med et voldeligt brag. Inden for 3 døgn vil landets i forvejen meget upopulære præsident Nicolás Maduro Moros lade dele af penge-systemet ændre.Det skal ske for at forhindre smugling og mangel på mad og andre nødvendige varer. Kritikken er straks væltet frem, og der kan ventes nye voldsomme reaktioner i gaderne. I måneder har såvel politiske modstandere som folket krævet præsidentens afgang.Tidligere i år blev der skåret ned på produktionen, lukket i timevis for elektriciteten, flere millioner offentligt ansatte sendt på deltid o.s.v.