Norske tæv til Danmark

Mandag 12. december 2016 kl. 00:10

Det danske kvinde håndboldhold fik tæv med 22-20 af de norske jenter i den første kamp i EM-mellemrunden søndag aften. Efter en brav kamp, som begge hold kunne være bekendt, er det nu lidt opad bakke for Danmark. Næste danske modstander er Rusland tirsdag aften.Om det er en overkommelig opgave for de danske kvinder, skal man nok afholde sig fra at spå om. Selvom Rusland kun har 2 points mod Danmarks 4 (efter afklapsningen mod Norge, der har 6 points).