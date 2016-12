Udenrigsminister gør forsøg på at danne ny italiensk regering

Søndag 11. december 2016 kl. 20:17Den hidtidige italienske udenrigsminister Paolo Gentiloni Silveri (62 år) gør nu et forsøg på at danne og stå i spidsen for en ny regering. Det sker i kølvandet på den enorme vælgerlussing Matteo Renzi fik sidste weekend ved folkeafstemningen om ændringer i den italienske forfatning. Renzi gik af med et brag.Om Paolo Gentiloni får succes med sine bestræbelser er svært at forudsige. På den ene side er Italien et traditionelt meget foranderligt land, hvad angår ikke mindst regeringerne. På den anden forsøger Gentiloni at skabe en regering med afsæt i den, som Renzi stod i spidsen for, og måske det kan lykkes.Der er endnu ingen meldinger fra de andre partier, som var stærkt kritiske over for ikke mindst Matteo Renzi og hans ideer om forfatningreform.