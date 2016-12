Børnehave-ledelse hjemsendt og politianmeldt for stor-svindel

Søndag 11. december 2016 kl. 17:10Ledelsen for børneinstitutioner i nordsjællandske Hørsholm er blevet fjernet fra deres jobs og politianmeldt for stor-svindel. Ialt 4 personer er omgående hjemsendt fra deres job, og en ny midlertidig ledelse indsat. Øjensynligt drejer svindlen sig om beløb i million-klassen.Det er Lions Børnehuse, som driver 3 institutioner, der er ramt af skandalen. De 4 ansatte er områdelederen for børnehusene, en administrativ ansat og 2 ledere i institutionen Solhuset.