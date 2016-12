Politi indsat med helikopter på ø ved Vestsjællands kyst

Søndag 11. december 2016 kl. 10:21Der var dramatik for alle pengene sent i aftes på den lille Sejerø 15 km ud for den vestsjællandske kyst mellem Kalundborg og Sjællands Odde. Politi måtte flyves med helikopter til øen for at anholde en 47-årig mand, der i beruselse var gået amok. Forlydende om, at han var bevæbnet var dog ikke pålidelige.Om den nærmere årsag til mandens voldsomme reaktion foreligger intet andet end ukontrolleret indtagelse af alkohol.