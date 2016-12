Bombe i Tyrkiet - nyt kaos i det urolige muslimske land

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 10. december 2016 kl. 22:19En eller flere bomber er i aften eksploderet i den tykiske millionby Istanbul. Igen er alt kaos i det urolige muslimske land. Oplysningerne er modsatrettet. En bilbombe er sprængt ved byens hovedstadion, og mindst 20 er kvæstet. Herudover skulle også et shoppingcenter være udsat for en bombe.Der advares nu fra alle sider, og folk gør klogt i at trække indendørs.