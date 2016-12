Kirke styrtet i ruiner - 50 dræbt og mange levende begravet

Lørdag 10. december 2016 kl. 21:56En kirkelig ceremoni i forbindelse med bispeudnævnelse i den nigerianske halv-million havneby Uyo er endt i en kæmpe tragedie. Kirken (stadig under opførelse) styrtede i ruiner, dræbte 50 og levende begravede et ukendt antal. Redningarbejdet er stadig igang i det vestafrikanske land.Der er endnu ingen oplysninger om årsagen til, at kirken pludselig brød sammen og styrtede i grus.