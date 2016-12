Entreprenør-firma i Maribo erklæret konkurs

Lørdag 10. december 2016 kl. 18:42Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over entreprenør- og brolæggerfirmaet Davidsen ApS, Museumsgade 76 i Maribo. Forinden havde selskabet været under tvangopløsning og i likvidation. Firmaet blev stiftet i 2013, men kom økonomisk dårligt fra start.Det første (og eneste) årsregnskab udviste således et underskud på 120.000 kr.