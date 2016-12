Mand dræbt i frontal kollision mellem 2 personbiler

Lørdag 10. december 2016 kl. 06:59En 79-årig mand døde i nat efter en voldsom kollision mellem 2 personbiler på en bivej i det sydjyske område 15-20 km vest for Kolding. Hans 74-årige hustru overlever sandsynligvis ulykken, selvom hun alvorligt kvæstet blev indlagt på sygehus. Føreren af den anden ulykke-bil var en 32-årig kvinde.Hun og andre passagerer i den gamle mands bil fik lettere kvæstelser, men alle er stærkt chokeret over ulykken. Begge biler er smadret til ukendelighed.Ulykken skete, da manden i en vejkurve kom over i den modsatte kørselretning, og den unge kvinde bag rattet i den anden bil ikke kunne undgå den skæbnesvangre kollision.