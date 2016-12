Farce om region i ny drejning

Fredag 9. december 2016 kl. 23:25Ingen vil vist modsige, at region Syddanmark har haft ualmindelig meget kludder i politik og forvaltning det sidste halvandet års tid. Nu tager farcen omkring den tidligere regionformand Carl Holst en ny drejning. Regionen vil have penge af ham, tilbagebetaling af de midler, han uretmæssigt (måske) har brugt.Regionrådet har netop besluttet at ville forfølge Carl Holst (der i dag er medlem af Folketinget) med en erstatningsag. Alt imens politiet efterforsker, om han har foretaget sig noget strafbart som regionformand.