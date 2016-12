Flugt fra Aleppo - men mange mænd er forsvundet

Fredag 9. december 2016 kl. 20:57Den grufulde (borger)krig i Syrien, og ikke mindst omkring byen Aleppo tager til. Tusindvis af indbyggere har benyttet det seneste døgn til at flygte, men samtidig er hundredvis af mænd forsvundet. Det antages, at de er faldet i hænderne på brutale oprørere, lyder en melding fra FN.Der mangler ikke advarsler mod alt det, der sker på krigskuepladsen. Heller ikke på spørgsmål om, hvad det hele skal nytte. Eneste synlige resultat er tusindvis af døde, og flere kommer til.Nu er også den erfarne amerikanske udenrigsminister John Kerry (der fylder 73 år på søndag) ved at give op. Med betegnelsen frugtløse bestræbelser for at finde en aftale om fred i Syrien. I det nye år erstattes han iøvrigt af en ny mand på posten, udpeget af den kommende amerikanske præsident Donald Trump.