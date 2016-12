Pas på lækkerier - sylte og rullepølse med listeria

Fredag 9. december 2016 kl. 16:20Det er sæson for sylte og rullepølse i lange baner, men der er lækkerier, man lige nu skal passe på. Det gælder sylte og rullepølse og skinke fra virksomheden Delika Ålborg A/S. Der er fundet listeria monocytogenes i produkterne, som derfor tages væk fra et stort antal butikker.Det gælder i hele landet Rema 1000, Bilka og Føtex og tillige den store grænsebutik Fleggaard i det nordtyske. Det er klogt at se sig for og spørge til lækkerierne. Endvidere er der detaljeret info på www.foedevarestyrelsen.dk