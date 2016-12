Statfinansieret doping - enorm skandale under udvikling

Fredag 9. december 2016 kl. 13:10Det internationale doping agentur har i dag leveret en bombe under hele idrættens verden. Mindst 1.000 russiske atleter har deltaget i statfinansieret doping de sidste 4 år. En kæmpe skandale, der nu er under udvikling, og som ingen ende vil tage - og for hvilken der heller ingen løsning findes.Både olympiske lege og verdenmesterskaber har været infiltreret og domineret af korruption. Rapporten i dag er lige så spændende som en kriminalroman.Læs mere om rapporten og doping-kampen på www.wada-ama.org website for World Anti-Doping Agency.