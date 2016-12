Grøn Koncert 2017 bliver mindre jysk og mere københavnsk

Fredag 9. december 2016 kl. 08:56Både til start og til slut får københavnerne Grøn Koncert toner i 2017. Den populære musikalske rundrejse, der for 35 år siden blev startet på initiativ af de muskelsvind syge, bliver nemlig mindre jysk og mere københavnsk. Randers er slettet fra planen over næste års spillesteder.I stedet lægges der ud i København den 20. juli for 10 dage senere at slutte samme sted. Der er større publikum i København - og dermed udsigt til højere profit. Er den meget simple forklaring.