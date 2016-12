En rap jul i Danmark til fordel for flygtninge i Grækenland

Torsdag 8. december 2016 kl. 21:28Julemåneden er masser af god mad og gaver i lange baner i Danmark, men for andre er det kolde lejre og umenneskelige vilkår. Thorbjørn Bech-Rossen, alias rapperen Ham Den Lange, har det sidste år flere gange arbejdet som frivillig i græske flygtningelejre. Det fortæller han om med en ny plade “Dagbog fra en flygtningelejr”- som er en dokumentarisk øjenvidneberetning fra flygtningelejrene i Grækenland, både før og efter grænsen blev lukket til resten af Europa. Pladen beretter om mennesker, der lever under andre vilkår, og sætter luxus-livet i Danmark i perspektiv. Den udgives til fordel for flytningene. I hvilken forbindelse rapperen har stiftet foreningen 100ProcentNødhjælp. Hvor alle donationer går 100% til menneskerne i de græske lejre. Pladen startede egentlig som en dagbog. Thorbjørn Bech-Rossen var så overvældet over de mange tragiske oplevelser i lejrene.Den 34-årige rapper fra Århus var nødt til at få det ud. Først resulterede det i en facebook video fra lejren på Leros, den endte med flere end 500.000 visninger.Oplevelserne fortsatte og det gjorde rappen også… og pludselig stod Thorbjørn med en plade. Alle på pladen arbejder gratis og overskuddet går 100% ubeskåret til at hjælpe i de græske lejre.- Jeg er ikke ude på at ødelægge folks jul, eller at give andre danskere dårlig samvittighed, men jeg finder det vigtigt, at vi husker, hvordan verden ser ud for nogle af vores medmennesker - især i et land, hvor mange har så utrolig meget, lyder det fra rapperen på normal dansk.