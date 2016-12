Grill-virksomhed på Nordfalster erklæret konkurs

Torsdag 8. december 2016 kl. 14:21Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over Grilltanken IVS, Kæpgårdsvej 9 i Nørre Alslev på Nordfalster. Selskabet blev stiftet for lidt over 2 år siden, var først under tvangopløsning og siden i likvidation, inden konkursen trak tæppet væk under det.Der foreligger ingen offentliggjorte regnskaber for virksomheden.