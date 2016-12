Trump annullerer milliard-køb af nyt præsident-fly

Torsdag 8. december 2016 kl. 11:40Amerikanerne og den øvrige verden må hurtigt vænne sig til, at den nye præsident Donald Trump tænker og handler helt anderledes end normalt bureaukratisk indstillede politikere. Senest har den kommende præsident annulleret milliard-køb af et nyt præsident-fly.På samme vis flytter Donald Trumps familie ikke med til præsident-boligen Det Hvide Hus i Washington, og Trump vil heller ikke have præsident-løn.