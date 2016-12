Passager i voldsom bus-ulykke ved Næstved er død

Torsdag 8. december 2016 kl. 09:42En 76-årig mand, der var passager i en mini-bus, som i går eftermiddag kørte ud foran en stor bus ved Fuglebjerg nord for Næstved, er død af sine alvorlige kvæstelser. Manden blev overført til universitetsygehuset i Odense, hvor lægerne sent i aftes måtte opgive at redde hans liv.Chaufføren af mini-bussen overså øjensynligt den anden bus, og de 2 køretøjer kolliderede med voldsom kraft. 2 andre passagerer og de 2 chauffører måtte også en tur på sygehuset.