dagens.dk ramt af konkurs

Torsdag 8. december 2016 kl. 05:02Sø- og handelsretten har afsagt konkursdekret over Nyhedsgruppen ApS, Langebrogade 5 i København. Det har ramt mediet www.dagens.dk - årsagen er den helt enkle, at kassen er tom, og man har ikke kunnet betale lønnningerne ved det sidste månedskifte.Nyhedsgruppen ApS blev stiftet i sommeren 2012 og ejes af Alkinz Group Holding Ltd. med hjemsted på Cypern.