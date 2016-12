Ældreminister til kamp mod bureaukrati og kolde hænder

Tirsdag 6. december 2016 kl. 23:13Der blæses til kamp mod bureaukratiet og de kolde hænder af ældreminister Thyra Frank. Hun har i dag holdt møde med kommunernes organisation med det formål at fjerne regler og mystiske begrænsninger inden for ældreplejen. De kolde hænder skal gøres varme.Straks i det nye år går oprydningen igang, og den forventes at være afsluttet næste efterår. Også de ældre selv og deres organisationer vil blive inddraget i processen. De ved jo ligesom, hvor hænderne er kolde og i stedet bør være varme.Om dette og andre emner kan der læses mere på www.sum.dk sundhed- og ældreministeriets website.