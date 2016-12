Læger tjener fedt på flygtninge

Tirsdag 6. december 2016 kl. 21:04Etikken er ikke i højsædet hos læger, når der er store penge i farvandet. Det fremgår af avisen www.information.dk som i dag kan fortælle, hvor fedt danske læger tjener på at deltage i tvanghjemsendelse af flygtninge. Honorar på 20.000 kr. for at deltage et døgn er "helt normalt".20 sådanne hjemsendelser er foretaget under medvirken af læger i perioden 2014 til nu, og det har kostet 277.654 kr. i honorar til doktorerne i de hvide kitler.Der er meget mere at læse om lægernes profitable tjans på www.information.dk