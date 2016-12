Kutter stødte på grund - fiskeskipper druknet

Tirsdag 6. december 2016 kl. 17:32En ikke nærmere identificeret mand blev i eftermiddag fundet livløs på bunden af Øresund ud for Skodsborg nord for København. Der er formentlig tale om skipperen på en fiskekutter, der tidligere på eftermiddagen stødte på grund samme sted, men hvor ingen blev fundet ombord. Det antages, at fiskeskipperen er druknet.Hvad der nærmere er passeret, vides endnu ikke. Fiskekutterens motor var igang, da den grundstødte, og der var frisk fangede fisk ombord. Der skulle ikke have været andre personer ombord på kutteren, end den fundne skipper.