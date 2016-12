Fængsel til korrupte offentligt ansatte i pinlig IT-sag

Tirsdag 6. december 2016 kl. 17:12De første sager i kølvandet af den pinlige bestikkelse-sag med udspring i region Sjællands IT-afdeling har nu været for retten. I dag er 3 korrupte offentligt ansatte idømt fængsel. 60-120 dages fængsel for 2 og 20 dage betinget fængsel til den sidste. De er alle dømt for at have modtaget elektronik fra IT-leverandøren Atea.I alle 3 dømtes tilfælde endte elektronik både hos deres børn og koner, så et forsøg på at forklare "gavmildheden" som del af test faldt til jorden.Hvorledes de 3 stiller sig til dommene, om de eventuelt anker, vides endnu ikke. De har 14 dage til at overveje.