Kvinder stjal pung i Nakskov - blev genkendt og anholdt

Tirsdag 6. december 2016 kl. 14:11For en uge siden blev en 77-årig kvinde fra Nakskov frastjålet sin pung under indkøb i et supermarked i sin hjemby. I går blev 2 kvinder på 25-36 år genkendt i samme supermarked og efterfølgende anholdt. Det var butikkens ansatte, der genkendte de 2, som havde fisket dem gamle dames pung op af hendes taske.De 2 kvinder fremstilles i dag i grundlovforhør, hvor de efterfølgende vil få fængselceller at se indefra.