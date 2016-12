Unge mænd var amatøragtige røvere - 5 minutter på fri fod

Mandag 5. december 2016 kl. 21:483 unge mænd på 18-21 år gjorde i eftermiddag en kortvarig og amatøragtig karriere som røvere. De var kun på fri fod i 5 minutter, efter at de havde aflagt et supermarked i nordjyske Ålborg et for de ansatte ubehageligt besøg. De blev observeret under flugten, hvorfor politiet kunne anholde dem umiddelbart efter røveriet med hele udbyttet.I supermarkedet truede de med en brødkniv ansatte til at udlevere penge. Derefter stak de af i løb, men deres færden blev altså fulgt - og så var det "eventyr" slut. I morgen fremstilles de i grundlovforhør med krav om fængsling.