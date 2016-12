“Julemusik” de fleste kender - musik fra Olsen Banden filmene

Mandag 5. december 2016 kl. 13:29Der er film, som går over i historien. Eksempelvis Matador og Olsen Banden. Kendt af de fleste, og det er også musikken, som nu bliver til “julemusik” for sidstnævnte film-series vedkommende. De 3 timer musik fra Olsen Banden filmene udgives nemlig i denne uge i en boks med 3 CDer. Det er originalmusikken, som ved en tilfældighed i år blev fundet i København. Næsten 50 år gammel musik, som de fleste kan nynne med på. Manden, der har skrevet den Bent Fabricius-Bjerre, fylder samtidig med udgivelsen 92 år og er stadig fit. Han er begejstret og deltager i præsentationen. Musikken på de 3 CDer er fra de 7 første af i alt 14 Olsen Banden film. Det var store musiknavne, der sørgede for indspilningerne. Niels-Henning Ørsted Pedersen, Jesper Thilo, Alex Riel, Tommy Reilly og Papa Bues Viking Jazzband.Bent Fabricius-Bjerre har fødselsdag onsdag, og præsentationen af CDerne med Olsen Banden musikken finder sted torsdag.