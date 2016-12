Hus nedbrændte helt i Dalby på Sydsjælland - ingen hjemme

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 5. december 2016 kl. 12:46Et hus på Vordingborgvej i sydsjællandske Dalby nedbrændte totalt i weekenden. Alarmen indløb først på natten til søndag, og da brandvæsenet nåede frem, var huset helt overtændt. Derfor stod det ikke til at redde og udbrændte. Der var ingen hjemme i huset.Politiets teknikere er nu ifærd med at forsøge at finde årsagen til den voldsomme brand.