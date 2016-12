Nykøbing brydeklubs unge vandt DM for 20. gang

Mandag 5. december 2016 kl. 11:40Der er snart ikke højere mål at nå, mere at vinde for Brydeklubben Thor i Nykøbing F. I weekenden har klubbens unge talenter vundet hold-DM for 20. gang. Hverken jyderne fra Thrott i Åbyhøj eller Herning/Kolding eller sjællænderne fra Heros Frederiksværk og AIR Roskilde kunne stille noget op imod overmagten.Det danske mesterskab for drengebrydere opnår man kun, når man er bedst. Og det er BK Thors unge talenter. Derfor fortsætter klubben også med at være Danmarks absolut bedste.