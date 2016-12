Premierminister vil skifte til fransk præsidentpost

Mandag 5. december 2016 kl. 08:01Når Francois Hollande ikke vil søge genvalg som Frankrigs præsident, så vil hans premierminister Manuel Valls (54 år). Han forventes i aften at give den officielle meddelelse om, at han vil forsøge at blive socialisternes kandidat til forårets valg.Manuel Valls har været premierminister og således leder af den franske regering siden foråret 2014.