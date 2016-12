Italiens premierminister går af efter nederlag til folket

Mandag 5. december 2016 kl. 00:43Det italienske folk stemte søndag markant nej til den ændring af landets forfatning, som premierminister Matteo Renzi var ivrig fortaler for. Kort efter midnat drog Renzi konsekvensen og meddelte, at han går af. Dermed er Italien på vej ud i en ny krise, og det er EU også med endnu en top-politikers fald.Op mod 60% af italienerne sagde nej til at ændre forfatningen. Deltagelsen i folkeafstemningen var desuden betydeligt højere end tidligere, idet 6 ud af 10 italienere stemte.