Kaotisk oversvømmelse på den spanske solkyst

Søndag 4. december 2016 kl. 21:38Et af danskernes foretrukne feriemål - den spanske solkyst er lige nu et oversvømmet kaos. Området ved Malaga står under vand, og der er i weekenden rykket ud til nødstedte i intet mindre end 600 tilfælde. Et enkelt dødfald er desværre også registreret som følge af de voldsomme vandmasser.Ulykken gik udover en ung rumænsk kvinde, der blev fanget af vandet i en klub, hun var på arbejde i. Det lykkedes ikke redning at få kvinden ud af ejendommen, inden vandet var steget over dørhøjde. Hun druknede.Om vandet nu holder sig tilbage, vides ikke. Under alle omstændigheder forestår et meget betydeligt oprydningarbejde i Malaga og hele området omkring.