Skidt vejr at være forsvundet i - syg mand eftersøges

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 4. december 2016 kl. 15:48En 45-årig mand eftersøges nu intensivt, efter at han forsvandt i sin hjemby østjyske Randers for over 2 døgn siden. Manden er syg og afhængig af medicin, men der er ingen spor efter ham. Han er ikke set, siden han fredag forlod et spisested. Han medbragte sin cykel, men den er heller ikke fundet.Det er skidt vejr at være forsvundet i som syg og medicin-afhængig, hvorfor politiet nu har bedt folk i lokalområdet kigge efter manden.