Ung mand anholdt for at banke politibetjent i Nykøbing F

Søndag 4. december 2016 kl. 12:39En 31-årig mand blev i nat anholdt, efter at han bankede en politibetjent på gaden i centrum af Nykøbing F. Den voldsomme og tilfældige episode opstod i forbindelse med anden uro, som politiet forsøgte at dæmpe. Den unge mand kom kørende, steg ud af bilen og gik hen til betjenten og slog.Politibetjenten pådrog sig både en flækket læbe og et læderet øje, inden den 31-årige blev overmandet. Han vil blive krævet fængslet i grundlovforhør.