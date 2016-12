Nu er det i Finland - 3 skud-dræbt på restaurant

Søndag 4. december 2016 kl. 02:43Kort før midnat for et døgns tid siden var det i den svenske hovedstad Stockholm, nu er det i Finland, at et brutalt skud-drama har udviklet sig. 3 er dræbt på en restaurant i den sydfinske by Imatra få kilometer fra grænsen til Rusland. Gerningmanden er øjensynligt anholdt.De nærmere enkeltheder omkring tragedien fortaber sig endnu i uvisheden her blot 2-3 timer efter, at den er passeret. Politiet holder igen med oplysninger.