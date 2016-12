Vigtige afgørelser i Europa - alt kan se anderledes ud mandag

Lørdag 3. december 2016 kl. 20:532 vigtige folkeafstemninger søndag er vigtige afgørelser i Europa og især for alle lande i EU. Det hele kan se anderledes ud, når næste uge begynder. Folket i Østrig og Italien har fingeren på aftrykkeren. I Østrig får man omsider afgjort farcen om landets nye præsident, og i Italien gælder det forfatningen.Præsidentvalget i Østrig står mellem den grønne Alexander Van der Bellen (72 år) og frihedpartiets (FPÖ) Norbert Hofer (45 år). Det er et omvalg, fordi Bellens knebne sejr med 31.000 stemmer i foråret blev erklæret ugyldig som følge af "fusk" på 14 valgsteder. Siden blev omvalget udskudt, men nu kommer det altså.Som det ser ud nu stemmer italienerne nej til den ændring af forfatningen, som premierminister Matteo Renzi har gjort sig til fortaler for. Et nej vil den 41-årige politiker besvare med sin tilbagetræden, og så falder altså endnu en af EUs ledere.