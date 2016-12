Gård-liebhaveri på Nordfalster til ny tvangauktion

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 3. december 2016 kl. 20:17Der blev kun budt 400.000 kr. for det unikke gård-liebhaveri på adressen Smedevej 15 lige uden for Nørre Alslev på Nordfalster ved netop afholdt tvangauktion. Den renoverede ejendom offentligt vurderet til 2 millioner kr. er derfor sendt til en ny 2. auktion i retten i Nykøbing F onsdag 21. december.Gården har været hjemsted for bo-tilbud, hvorfor der er et stort boligareal. Grunden er på 5.510 kvm. Ejeren er konkursramt.