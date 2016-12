Lastbilchauffør mast ihjel under aflæsning af bjælker

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 3. december 2016 kl. 14:47En 50-årig mand døde i nat på universitetsygehuset i Århus, hvortil han i går blev fløjet efter en voldsom ulykke under aflæsning af bjælker fra hans lastbil. Chaufføren blev mast under arbejdet med aflæsningen ved en virksomhed i en landsby 10 km fra midtjyske Herning.Der blev reageret hurtigt på ulykken og redning straks iværksat, men sygehuslægerne måtte i nat opgive at redde lastbilchaufførens liv.