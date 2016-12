Luftkaptajn fik hjerteproblemer - fly til Amsterdam stoppet

Lørdag 3. december 2016 kl. 12:19Der blev handlet resolut af den øvrige besætning, da et hollandsk KLM-flys kaptajn sent i går eftermiddag fik hjerteproblemer på vej til take off i den skotske Glasgow Airport. Luftkaptajnen fik omgående hjælp og redning tilkaldt, mens flyet med 128 passagerer til Amsterdam blev stoppet og kørt tilbage til gate.Fra sygehuset meldes luftkaptajnen i dag i stabil tilstand. Om de mange passagerer er kommet til den hollandske hovedstad er ikke oplyst, men de fik alle i aftes om-booked deres billetter.