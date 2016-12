Det rene svenske gangstervælde - 2 brødre skuddræbt på café

Lørdag 3. december 2016 kl. 07:58Der er endnu intet overblik over det rene gangstervælde, som sent i aftes og i nat udspillede sig i den svenske hovedstad Stockholm. Hvor angiveligt 2 brødre blev brutalt skudt ned og dræbt i en café for øjnene af mange andre. Flere maskerede mænd forlod efterfølgende stedet i bil.Det koldblodige angreb og mordene skete ved anvendelse af automatvåben.I de efterfølgende timer var der en spændt stemning mellem et stort opbud af kampklædte politifolk og mange andre personer i storbyens Rinkeby-område. Således blev der kastet med sten mod politifolkene.Først til morgen har man transporteret det første af de 2 lig væk fra gerningstedet. Der er følgelig endnu ingen nærmere forklaring på de voldsomme begivenheder eller oplysninger om de myrdedes identitet.