Chokolade-tyve i Nykøbing F anholdt kort efter deres rov

Fredag 2. december 2016 kl. 20:59En 61-årig kvinde fra Nykøbing F og en 19-årig udenlandsk kvinde blev i går eftermiddag anholdt kort efter, at de havde begået et omfattende butiktyveri af søde sager i et supermarked i Nykøbing F. Hovedsageligt bestod deres tyvekoster i 30 æsker chokolade.Dertil kom brød og småkager. De 2 damer blev i forbindelse med anholdelsen præsenteret for en bøde, og deres tyvekoster måtte de levere tilbage.