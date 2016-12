Ny kritik af Tyrkiet - anklager om tortur efter kupforsøg

Fredag 2. december 2016 kl. 20:41Tyrkiets karakterbog ser mere og mere plettet ud. Nu har også FN sat sit stempel i den med anklager om tortur i landets fængsler efter sommerens mystiske kupforsøg. At forholdene nu har bedret sig, er ikke noget specielt plaster på et blødende sår. Tyrkiet er og bliver out.Tortur-kritikken mod Tyrkiet i tiden efter kupforsøget rettes af FNs særlige udsending på området. Den understøtter alarmklokker fra Amnesty International, som havde beviser for tortur efter de titusindvis af personers masseanholdelser i sommeren og efteråret.