Schweizerfranc er oppe igen

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 2. december 2016 kl. 17:02Når der er nok anden turbolens i verden, er der ingen særlig fokus på eksempelvis kursen på schweizerfranc (CHF). Den stærke sydeuropæiske valuta, som nu har genvundet det i årets løb tabte. I dag koster 100 CHF 692 kr. så alle dem med de spekulative valutalån har fået et nyt slag over næsen.Dermed arbejder kursen på alpelandets valuta sig opad mod rekorden fra januar 2015, hvor den tog et enormt spring på 115 kurspoints og nåede 734 kr. for 100 CHF.