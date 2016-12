Mand kvalt i tankvogn

Fredag 2. december 2016 kl. 12:17En 56-årig mand blev i morges kvalt under sit arbejde i en tankvogn på en virksomhed i den vestjyske by Tarm. Det var en luftart, der slog manden ihjel. Hans 26-årige kollega slap i tide helskindet ud af tanken. Trods omfattende redningindsats var det ikke muligt at bringe manden tilbage til livet.De 2 mænd var inde i tankvognen for at foretage rengøring.